Ефим Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Тимофей Назаров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1828