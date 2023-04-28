Ефим Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефим Тимофеев

Место рождения

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1828

Пол

Мужской

Отец

Около 1746 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Тимофей Назаров

Мать: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1828
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