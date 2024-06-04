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Иван Ефимов

Место рождения

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1830

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Ефим Тимофеев

Мать: не указана

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
20.04.1828

Жена: (Соболева) Василиса (Феодосия) Александрова

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1830

Дочь: Рубцова Дарья Иванова (Семенова)

Мать ребёнка: (Соболева) Василиса (Феодосия) Александрова

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1830

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