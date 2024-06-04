Иван Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Ефим Тимофеев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
20.04.1828
Рождение ребёнка
13.03.1830
Дочь: Рубцова Дарья Иванова (Семенова)
Мать ребёнка: (Соболева) Василиса (Феодосия) Александрова
Смерть
После 1830