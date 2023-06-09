Рубцова Дарья (Семенова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубцова Дарья (Семенова)

Рубцова Дарья (Семенова)

Место рождения

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.03.1830 ст.

Дата смерти

Между 1862 и 1873

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1830 ст.

Отец: Иван Ефимов

Мать: Василиса (Феодосия) Александрова

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
06.03.1847 ст.

Муж: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Рубцов (данилов) Поликарп Фомин

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евфросиния Фомина

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Рубцов Никита Фомин

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Зубарева Евдокия (Авдотья) Фомина

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

деревня Ивановка-Путиловка, Таллская волость, Бузулукский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1862 ст.

Сын: Рубцов (михайлов, Данилов) Алексей Фомин

Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
Между 1862 и 1873