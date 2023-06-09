Рубцова Дарья (Семенова)
Место рождения
Дата рождения01.03.1830 ст.
Дата смертиМежду 1862 и 1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1830 ст.
Отец: Иван Ефимов
Бракосочетание
06.03.1847 ст.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Рубцов (данилов) Поликарп Фомин
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евфросиния Фомина
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Рубцов Никита Фомин
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Зубарева Евдокия (Авдотья) Фомина
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
деревня Ивановка-Путиловка, Таллская волость, Бузулукский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.02.1862 ст.
Сын: Рубцов (михайлов, Данилов) Алексей Фомин
Отец ребёнка: Рубцов (данилов) Фома Михайлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1862 и 1873