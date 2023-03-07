Авдотья Федорова
Место рождениядер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Санников Федор Назаров
Мать: Меланья Алексеева
дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно