Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Федорова

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Место рождения

дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Санников Федор Назаров

Мать: Меланья Алексеева

дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Валовка, Симбирский уезд, Симбирская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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