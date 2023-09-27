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Посел Войцех Криштофович

Место рождения

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Посел Криштоф

Мать: Посел София

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
Около 1780

Жена: Посел Катаржина

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1781

Сын: Посел Франтишек Войцехович

Мать ребёнка: Посел Катаржина

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1784

Сын: Посел Мацей Войцехович

Мать ребёнка: Посел Катаржина

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1787

Сын: Посел Бенедикт Войцехович

Мать ребёнка: Посел Катаржина

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Посел Анастасия Войцеховна

Мать ребёнка: Посел Катаржина

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Посел Анастасия Войцеховна

Мать ребёнка: Посел Катаржина

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Посел Магдалена Войцеховна

Мать ребёнка: Посел Катаржина

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно
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