Посел Войцех Криштофович
Место рожденияИмбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1761
Отец: Посел Криштоф
Мать: Посел София
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
Около 1780
Жена: Посел Катаржина
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1781
Сын: Посел Франтишек Войцехович
Мать ребёнка: Посел Катаржина
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Посел Катаржина
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1787
Сын: Посел Бенедикт Войцехович
Мать ребёнка: Посел Катаржина
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Посел Анастасия Войцеховна
Мать ребёнка: Посел Катаржина
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Посел Анастасия Войцеховна
Мать ребёнка: Посел Катаржина
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Посел Магдалена Войцеховна
Мать ребёнка: Посел Катаржина
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно