Посел Бенедикт Войцехович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосел Бенедикт Войцехович

Посел Бенедикт Войцехович

Место рождения

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Посел Войцех Криштофович

Мать: Посел Катаржина

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Имбрамовице, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close