Посел Бенедикт Войцехович
Место рожденияИмбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Посел Войцех Криштофович
Мать: Посел Катаржина
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Имбрамовице, Олькушский уезд, Келецкая губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно