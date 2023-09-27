Посел Криштоф
Место рожденияИмбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Дата рожденияДо 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
1758
Жена: Посел София
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1759
Сын: Посел Франтишек Криштофович
Мать ребёнка: Посел София
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Посел София
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Посел Агнешка Криштофовна
Мать ребёнка: Посел София
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Посел Франциска Криштофовна
Мать ребёнка: Посел София
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Посел Магдалена Криштофовна
Мать ребёнка: Посел София
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Посел София Криштофовна
Мать ребёнка: Посел София
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно