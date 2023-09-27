Посел Криштоф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосел Криштоф

Посел Криштоф

Место рождения

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

До 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
1758

Жена: Посел София

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1759

Сын: Посел Франтишек Криштофович

Мать ребёнка: Посел София

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1761

Сын: Посел Войцех Криштофович

Мать ребёнка: Посел София

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Посел Агнешка Криштофовна

Мать ребёнка: Посел София

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Посел Франциска Криштофовна

Мать ребёнка: Посел София

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Посел Магдалена Криштофовна

Мать ребёнка: Посел София

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Посел София Криштофовна

Мать ребёнка: Посел София

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close