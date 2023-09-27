Посел (Посел) Магдалена Криштофовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посел (Посел) Магдалена Криштофовна

Место рождения

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1745 г.р.

Мать

До 1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Посел Криштоф

Мать: Посел София

Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно
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