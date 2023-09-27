Посел (Посел) Магдалена Криштофовна
Место рожденияИмбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Посел Криштоф
Мать: Посел София
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Место жительства
Неизвестно
Имбрамовице, Олькушский повят, Келецкая волость, Речь Посполитая, Польша
Смерть
Неизвестно