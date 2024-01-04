Иваха Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения27.09.1899
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1899
Отец: Иваха Петр Гордеевч
Мать: Иваха Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивахо Людмила
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иваха Галина
Рождение ребёнка
27.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иваха Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивахо Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иваха Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иваха Галина
Смерть
1992