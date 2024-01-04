Иваха Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваха Михаил Петрович

Место рождения

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

27.09.1899

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

1869 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1899

Отец: Иваха Петр Гордеевч

Мать: Иваха Мария Петровна

Николаевский завод, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивахо Людмила

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иваха Галина

Рождение ребёнка
27.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иваха Галина

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивахо Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваха Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Иваха Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иваха Галина

Смерть
1992
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