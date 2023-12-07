Иваха (Русакова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1911
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иваха Михаил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иваха Михаил Петрович
Рождение ребёнка
27.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иваха Михаил Петрович
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
1987