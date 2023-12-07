Иваха (Русакова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваха (Русакова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1911

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иваха Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Иваха Михаил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваха Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваха Михаил Петрович

Рождение ребёнка
27.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваха Михаил Петрович

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
1987

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