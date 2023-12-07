Ивахо Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивахо Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иваха Михаил Петрович

Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иваха Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно
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