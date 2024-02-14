Мирасов Ахмадулла Хамидуллович
Место рожденияд.Аллагуват , Стерлитамакский район
Дата рождения1905
Дата смерти01.09.1941
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Мирасов Хамидулла Губайдуллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мирасова Вазиха
Рождение ребёнка
25.01.1933
Сын: Мирасов Ильяс Ахмадуллович
Мать ребёнка: Мирасова Вазиха
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мирасов Амир Ахмадуллович
Мать ребёнка: Мирасова Вазиха
Рождение ребёнка
1938
Сын: Мирасов Мунир Ахмадуллович
Мать ребёнка: Мирасова Вазиха
Смерть
01.09.1941
Причина смерти: В концлагере