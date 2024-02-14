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Мирасов Ахмадулла Хамидуллович

Место рождения

д.Аллагуват , Стерлитамакский район

Дата рождения

1905

Дата смерти

01.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Мирасов Хамидулла Губайдуллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мирасова Вазиха

Рождение ребёнка
25.01.1933

Сын: Мирасов Ильяс Ахмадуллович

Мать ребёнка: Мирасова Вазиха

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мирасов Амир Ахмадуллович

Мать ребёнка: Мирасова Вазиха

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мирасов Мунир Ахмадуллович

Мать ребёнка: Мирасова Вазиха

Смерть
01.09.1941
Причина смерти: В концлагере

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