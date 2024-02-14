Мирасов Мунир Ахмадуллович
Место рожденияд.Аллагуват,Стерлитамакский район, БАССР
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович
Мать: Мирасова Вазиха
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно