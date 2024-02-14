Мирасова Вазиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирасова Вазиха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
25.01.1933

Сын: Мирасов Ильяс Ахмадуллович

Отец ребёнка: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мирасов Амир Ахмадуллович

Отец ребёнка: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Мирасов Мунир Ахмадуллович

Отец ребёнка: Мирасов Ахмадулла Хамидуллович

Смерть
Неизвестно

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