Богач (Аронович) Франтишка Адольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богач (Аронович) Франтишка Адольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Аронович Адольф

Мать: Аронович ?

Рождение ребёнка
13.02.1886

Сын: Богач Семён Андреевич

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1888

Сын: Богач Яким Андреевич

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1892

Сын: Богач Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1894

Сын: Богач Варфаламей Андреевич

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1896

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1905

Дочь: Рябцева Зоня Андреевна

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Богач Лаврентий Андреевич

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богач Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михалина Андреевна

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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