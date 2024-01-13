Богач (Аронович) Франтишка Адольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: Аронович Адольф
Мать: Аронович ?
Рождение ребёнка
13.02.1886
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1888
Сын: Богач Яким Андреевич
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1892
Сын: Богач Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1894
Сын: Богач Варфаламей Андреевич
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1896
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1905
Дочь: Рябцева Зоня Андреевна
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богач Лаврентий Андреевич
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михалина Андреевна
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Богач Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно