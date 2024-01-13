Рябцева (Богач) Зоня Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябцева (Богач) Зоня Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1905

Дата смерти

08.09.1994

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1905

Отец: Богач Андрей Иванович

Мать: Богач Франтишка Адольфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябцев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябцев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябцев Даниил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябцев Даниил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцев Даниил Иванович

Смерть
08.09.1994
Похороны
Неизвестно
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, Беларусь
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