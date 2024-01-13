Рябцева (Богач) Зоня Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1905
Дата смерти08.09.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1905
Отец: Богач Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1994
Похороны
Неизвестно
д. Новосёлки, Стародорожский район, Минская область, Беларусь