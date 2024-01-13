Богач Варфаламей Андреевич
Место рожденияд. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рождения20.08.1894
Дата смерти15.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894
Отец: Богач Андрей Иванович
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
15.08.1895
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния