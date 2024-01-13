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Богач Варфаламей Андреевич

Место рождения

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния

Дата рождения

20.08.1894

Дата смерти

15.08.1895

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1894

Отец: Богач Андрей Иванович

Мать: Богач Франтишка Адольфовна

д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
15.08.1895
д. Новосёлки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
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