Карабанова (Никульчикова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабанова (Никульчикова) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.02.1910 ст.

Муж: Карабанов Евгений Николаевич

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1910 ст.

Сын: Карабанов Валерий Евгеньевич

Отец ребёнка: Карабанов Евгений Николаевич

Захарьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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