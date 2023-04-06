Карабанова (Никульчикова) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1910 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.10.1910 ст.
Сын: Карабанов Валерий Евгеньевич
Отец ребёнка: Карабанов Евгений Николаевич
Смерть
Неизвестно