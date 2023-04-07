Илья Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илья Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Никита Васильевич

Мать: Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Анна Ильинична

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Гавриил Ильич

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Федора Ильинична

Мать ребёнка: Ксения Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно
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