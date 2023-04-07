Илья Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Никита Васильевич
Мать: Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анна Ильинична
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Гавриил Ильич
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Федора Ильинична
Мать ребёнка: Ксения Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно