Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Илья Никитич
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Анна Ильинична
Отец ребёнка: Илья Никитич
Рождение ребёнка
1738
Сын: Гавриил Ильич
Отец ребёнка: Илья Никитич
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Федора Ильинична
Отец ребёнка: Илья Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Никитич
Смерть
Неизвестно