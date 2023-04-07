Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1702 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Ильинична

Отец ребёнка: Илья Никитич

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Анна Ильинична

Отец ребёнка: Илья Никитич

Рождение ребёнка
1738

Сын: Гавриил Ильич

Отец ребёнка: Илья Никитич

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Федора Ильинична

Отец ребёнка: Илья Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Никитич

Смерть
Неизвестно