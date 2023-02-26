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Ананьев Александр Ананьевич

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Место рождения

д.Скиртея Поречского уезда Велистовской волости Смоленской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ананьев Ананий

Мать: ?

д.Скиртея Поречского уезда Велистовской волости Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915

Сын: Ананьев Александр Александрович

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна

Место жительства
С 1918 по 1937
Рождение ребёнка
1922

Сын: Ананьев Николай Александрович

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна

п.Ольга Приморского края,СССР
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ананьев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна

п.Ольга Приморского края,СССР
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ананьев Георгий Александрович

Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна

Приморский край, Шкотовский р-н, с. Ново Нежинка,СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьева Ксения Максимовна

Смерть
1938
Причина смерти: расстрелян
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