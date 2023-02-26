Ананьев Александр Ананьевич
Место рожденияд.Скиртея Поречского уезда Велистовской волости Смоленской губ.
Дата рождения1887
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Ананьев Ананий
Мать: ?
д.Скиртея Поречского уезда Велистовской волости Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ананьев Александр Александрович
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна
Место жительства
С 1918 по 1937
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ананьев Николай Александрович
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна
п.Ольга Приморского края,СССР
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ананьев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна
п.Ольга Приморского края,СССР
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ананьев Георгий Александрович
Мать ребёнка: Ананьева Ксения Максимовна
Приморский край, Шкотовский р-н, с. Ново Нежинка,СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Причина смерти: расстрелян