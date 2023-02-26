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Женский

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Дети

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АБ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ананьев Исай

Отец ребёнка: Ананьев Ананий

д.Б.Каменки Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1885

Сын: Ананьев Гордей

Отец ребёнка: Ананьев Ананий

д.Б.Каменки Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ананьев Александр Ананьевич

Отец ребёнка: Ананьев Ананий

д.Скиртея Поречского уезда Велистовской волости Смоленской губ.
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