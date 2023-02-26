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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Ананьев Исай
Отец ребёнка: Ананьев Ананий
д.Б.Каменки Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1885
Сын: Ананьев Гордей
Отец ребёнка: Ананьев Ананий
д.Б.Каменки Кавширской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ананьев Александр Ананьевич
Отец ребёнка: Ананьев Ананий
д.Скиртея Поречского уезда Велистовской волости Смоленской губ.