Ананьева Ксения Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Ксения Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ананьев Александр Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Ананьевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ананьев Николай Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Ананьевич

п.Ольга Приморского края,СССР
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ананьев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Ананьевич

п.Ольга Приморского края,СССР
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ананьев Георгий Александрович

Отец ребёнка: Ананьев Александр Ананьевич

Приморский край, Шкотовский р-н, с. Ново Нежинка,СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Александр Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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