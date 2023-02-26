Ананьева Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ананьев Александр Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Ананьевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ананьев Николай Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Ананьевич
п.Ольга Приморского края,СССР
Рождение ребёнка
1924
Сын: Ананьев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Ананьевич
п.Ольга Приморского края,СССР
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ананьев Георгий Александрович
Отец ребёнка: Ананьев Александр Ананьевич
Приморский край, Шкотовский р-н, с. Ново Нежинка,СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно