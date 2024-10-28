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Городничин Алексей Иванович

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Место рождения

Шубач, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.08.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Городничин Иван

Мать: Городничина Мария

Шубач, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городничина Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городничина Роксана Алексеевна

Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна

Смерть
?.08.1958

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