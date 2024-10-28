Городничин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти?.08.1958
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Городничин Иван
Мать: Городничина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городничина Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городничина Роксана Алексеевна
Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Городничина Татьяна Алексеевна
Смерть
?.08.1958