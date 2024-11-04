Городничин Валентин Алексеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Городничин Валентин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городничин Алексей Иванович

Мать: Городничина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Михаил Валентинович

Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Виктор Валентинович

Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городничина Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна

Рождение ребёнка
15.01.1959

Сын: Городничин Алексей Валентинович

Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна

Шубач, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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