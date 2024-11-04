Городничин Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Михаил Валентинович
Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Виктор Валентинович
Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городничина Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна
Рождение ребёнка
15.01.1959
Сын: Городничин Алексей Валентинович
Мать ребёнка: Городничина Апполинаря Александровна
Шубач, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно