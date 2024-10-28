Городничина Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1903
Дата смерти02.03.1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903
Отец: Городничин Алексей
Мать: Городничина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городничина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городничина Роксана Алексеевна
Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городничин Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович
Смерть
02.03.1974