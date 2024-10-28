Городничина Татьяна Алексеевна 25.01.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Городничина Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1903

Дата смерти

02.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1903

Отец: Городничин Алексей

Мать: Городничина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городничина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городничина Роксана Алексеевна

Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городничин Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Городничин Алексей Иванович

Смерть
02.03.1974

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