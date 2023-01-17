Данилова Надежда Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
13.11.1938
Сын: Завальный Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Завальный Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Завальный Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Завальный Михаил Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завальная Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Завальный Михаил Прохорович
Смерть
1999