Данилова Надежда Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова Надежда Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Данилов Филипп Степанович

Мать: Ботина Василиса Васильевна

Рождение ребёнка
13.11.1938

Сын: Завальный Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Завальный Михаил Прохорович

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Завальный Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Завальный Михаил Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завальный Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завальная Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Завальный Михаил Прохорович

Смерть
1999
Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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