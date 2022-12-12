Ботина Василиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботина Василиса Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1902

Дочь: Данилова Анна Филипповна

Отец ребёнка: Данилов Филипп

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Данилова Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Данилов Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Василий Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Филипп

Смерть
1943
Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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