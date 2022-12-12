Ботина Василиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1902
Дочь: Данилова Анна Филипповна
Отец ребёнка: Данилов Филипп
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Данилова Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Данилов Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Василий Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Михаил Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Филипп
Смерть
1943
Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область