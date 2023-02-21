Завальный Михаил Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1938
Сын: Завальный Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Данилова Надежда Филипповна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Завальный Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Данилова Надежда Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Завальная Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Данилова Надежда Филипповна
Смерть
1945