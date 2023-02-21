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Завальный Михаил Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1938

Сын: Завальный Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Данилова Надежда Филипповна

Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Завальный Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Данилова Надежда Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Надежда Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завальная Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Данилова Надежда Филипповна

Смерть
1945
Воскресенское, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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