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Истомин Михаил Семёнович

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.09.1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1775

Отец: Истомин Семён Дементьевич

Мать: Истомина Дарья Степановна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Истомин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Истомина Наталья Николаевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Истомин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Истомина Наталья Николаевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: --- Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Истомина Наталья Николаевна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Истомина Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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