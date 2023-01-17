Истомин Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения06.09.1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1775
Рождение ребёнка
1814
Сын: Истомин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Истомина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Истомин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Истомина Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: --- Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Истомина Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно