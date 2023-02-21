Истомина (---) Дарья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Истомин Василий Семёнович
Отец ребёнка: Истомин Семён Дементьевич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: --- Дарья Семёновна
Отец ребёнка: Истомин Семён Дементьевич
Рождение ребёнка
С 1769 по 1771
Сын: Истомин Алексей Семёнович
Отец ребёнка: Истомин Семён Дементьевич
Рождение ребёнка
06.09.1775
Отец ребёнка: Истомин Семён Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно