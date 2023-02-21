Истомина (---) Дарья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (---) Дарья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Истомин Василий Семёнович

Отец ребёнка: Истомин Семён Дементьевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: --- Дарья Семёновна

Отец ребёнка: Истомин Семён Дементьевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
С 1769 по 1771

Сын: Истомин Алексей Семёнович

Отец ребёнка: Истомин Семён Дементьевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.09.1775

Сын: Истомин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Истомин Семён Дементьевич

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Семён Дементьевич

Смерть
Неизвестно
Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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