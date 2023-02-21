Истомина (---) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Истомин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Истомин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Истомин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Истомин Михаил Семёнович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: --- Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Истомин Михаил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно