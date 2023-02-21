Истомина (---) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомина (---) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Истомин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Истомин Михаил Семёнович

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Истомин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Истомин Михаил Семёнович

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: --- Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Истомин Михаил Семёнович

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Михаил Семёнович

Смерть
Неизвестно