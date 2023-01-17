Неретен Кирилл Никифоров
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Неретен Никифор Еремеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1836 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1842 ст.
Мать ребёнка: Неретена Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Аксинья Кирилова
Мать ребёнка: Неретена Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Авдотья Кирилова
Мать ребёнка: Неретена Прасковья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно