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Неретен Кирилл Никифоров

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Неретен Никифор Еремеев

Мать: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
14.03.1836 ст.

Сын: Неретен Косьма Кирилов

Мать ребёнка: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1842 ст.

Сын: Неретен Павел Кирилов

Мать ребёнка: Неретена Прасковья Федорова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Аксинья Кирилова

Мать ребёнка: Неретена Прасковья Федорова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Авдотья Кирилова

Мать ребёнка: Неретена Прасковья Федорова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неретена Прасковья Федорова

Смерть
Неизвестно
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