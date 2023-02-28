Неретена Прасковья Федорова
Место рождения
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.11.1842 ст.
Отец ребёнка: Неретен Кирилл Никифоров
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: Аксинья Кирилова
Отец ребёнка: Неретен Кирилл Никифоров
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Авдотья Кирилова
Отец ребёнка: Неретен Кирилл Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно