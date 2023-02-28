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Неретена Прасковья Федорова

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
16.11.1842 ст.

Сын: Неретен Павел Кирилов

Отец ребёнка: Неретен Кирилл Никифоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: Аксинья Кирилова

Отец ребёнка: Неретен Кирилл Никифоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Авдотья Кирилова

Отец ребёнка: Неретен Кирилл Никифоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неретен Кирилл Никифоров

Смерть
Неизвестно
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