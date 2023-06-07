Воинова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Воинов Максим Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Воинова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Воинов Максим Епифанович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Воинов Никифор Максимович
Отец ребёнка: Воинов Максим Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно