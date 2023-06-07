Воинова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1801 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Воинов Даниил Максимович

Отец ребёнка: Воинов Максим Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Воинова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Воинов Максим Епифанович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Воинов Никифор Максимович

Отец ребёнка: Воинов Максим Епифанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Максим Епифанович

Смерть
Неизвестно