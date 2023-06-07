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Воинов Максим Епифанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Воинов Епифан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Воинов Даниил Максимович

Мать ребёнка: Воинова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Воинова Мария Максимовна

Мать ребёнка: Воинова Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Воинов Никифор Максимович

Мать ребёнка: Воинова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воинова Евдокия

Смерть
Неизвестно