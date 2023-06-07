Воинов Максим Епифанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Воинов Епифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Воинова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Воинова Мария Максимовна
Мать ребёнка: Воинова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Воинов Никифор Максимович
Мать ребёнка: Воинова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воинова Евдокия
Смерть
Неизвестно