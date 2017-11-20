Павлов Валерий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлов Валерий Петрович

Павлов Валерий Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.11.2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

1916 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Пётр

Мать: Павлова Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
20.11.2017
Похоронен на чкаловском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close