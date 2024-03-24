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Симохин Яков Васильевич

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Место рождения

с.Константиново Шелуховского района Рязанской области

Дата рождения

14.10.1911

Дата смерти

13.06.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Константиново Шелуховского района Рязанской области
Награда
06.06.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Симохин Александр

Мать ребёнка: Симохина Валентина Ивановна

Бракосочетание
07.02.1947

Жена: Симохина Валентина Ивановна

Реутов, Московской области
Смерть
13.06.1989
Похороны
Неизвестно
Никольско-Архангельское
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