Симохин Яков Васильевич
Место рожденияс.Константиново Шелуховского района Рязанской области
Дата рождения14.10.1911
Дата смерти13.06.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1911
с.Константиново Шелуховского района Рязанской области
Награда
06.06.1945
Медаль «За боевые заслуги»
Рождение ребёнка
01.09.1946
Сын: Симохин Александр
Мать ребёнка: Симохина Валентина Ивановна
Бракосочетание
07.02.1947
Реутов, Московской области
Смерть
13.06.1989
Похороны
Неизвестно
Никольско-Архангельское