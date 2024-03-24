Симохина (Фёдорова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1915
Дата смерти18.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1946
Сын: Симохин Александр
Отец ребёнка: Симохин Яков Васильевич
Бракосочетание
07.02.1947
Реутов, Московской области
Образование
Неизвестно
Среднее специальное медучилище
Смерть
18.01.1985
Причина смерти: Cancer
Похороны
Неизвестно
Никольско-Архангельское