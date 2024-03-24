Симохина (Фёдорова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симохина (Фёдорова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1915

Дата смерти

18.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1946

Сын: Симохин Александр

Отец ребёнка: Симохин Яков Васильевич

Бракосочетание
07.02.1947

Муж: Симохин Яков Васильевич

Реутов, Московской области
Образование
Неизвестно
Среднее специальное медучилище
Смерть
18.01.1985
Причина смерти: Cancer
Похороны
Неизвестно
Никольско-Архангельское
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