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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3309Константиново, с. каз.при протоке р. Оки.257148684736Церковь православная 1. Училище. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1292. Константиновское, село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 186, жителей 1488, церковь православная, школа, 9 лавок, ярмарка, базар
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Константиново село8972при р. Оке24110631022208578267КрутицыЦерк. кам., земск. шк. см., дер., баз. ежен., ярм. 2 мая, каз. вин. лавка, кирпич. завод
Кочукова мещ. ветр. мельница8993при с. Константинове—1—179277Крутицы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
819Константиновосело54°19'с.ш.40°44'в.д.N-37-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658430116с Константиновосело