Кудымов Николай Терентьевич
Место рождения
Дата рождения27.04.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1911 ст.
Согласно записи в Метрической книге о рождении, бракосочетании, смерти Стефановской церкви за 1911 год с. Верх-Юсьва (Верх-Юсьвинская волость, Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя) ... Показать все
Призыв на военную службу
?.06.1941
Верхне-Тавдинский РВК, Свердловская обл.
Место жительства
До ?.06.1941
Хмелевка, Тавдинский, Свердловская область
деревня Хмелевка Янычковский (с 1942 года - Хмелевский) сельсовет Верхне-Тавдинский район Свердловская область РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга Памяти Свердловской области" т. 13 стр. 61 (город Тавда. Тавдинский район)