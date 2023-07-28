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Кудымов Николай Терентьевич

Место рождения

Верх-Юсьва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.04.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1911 ст.

Отец: Кудымов Терениий Стефанович

Мать: Кудымова Евфимия Сергеевна

Верх-Юсьва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Согласно записи в Метрической книге о рождении, бракосочетании, смерти Стефановской церкви за 1911 год с. Верх-Юсьва (Верх-Юсьвинская волость, Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя) ... Показать все
Призыв на военную службу
?.06.1941
Верхне-Тавдинский РВК, Свердловская обл.
Место жительства
До ?.06.1941
Хмелевка, Тавдинский, Свердловская область
деревня Хмелевка Янычковский (с 1942 года - Хмелевский) сельсовет Верхне-Тавдинский район Свердловская область РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудымова Антонина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Увековечен в "Книга Памяти Свердловской области" т. 13 стр. 61 (город Тавда. Тавдинский район)