Кудымова Евфимия Сергеевна
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Пермская губерния, Российская империя
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1911 ст.
Сын: Кудымов Николай Терентьевич
Отец ребёнка: Кудымов Терениий Стефанович
Согласно записи в Метрической книге о рождении, бракосочетании, смерти Стефановской церкви за 1911 год с. Верх-Юсьва (Верх-Юсьвинская волость, Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя) ... Показать все
Место жительства
?.05.1911
село Верх-Юсьва, Верх-Юсьвинская волость, Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно