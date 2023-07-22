Кудымов Терениий Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудымов Терениий Стефанович

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.04.1911 ст.

Сын: Кудымов Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Кудымова Евфимия Сергеевна

Верх-Юсьва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Согласно записи в Метрической книге о рождении, бракосочетании, смерти Стефановской церкви за 1911 год с. Верх-Юсьва (Верх-Юсьвинская волость, Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя) ... Показать все
Место жительства
?.05.1911
Верх-Юсьва, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
село Верх-Юсьва, Верх-Юсьвинская волость, Соликамский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудымова Евфимия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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