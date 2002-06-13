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Назаров Андрей Михайлович

Место рождения

Село Ключевое, Андреапольский район, Калинская область

Дата рождения

05.10.1922

Дата смерти

13.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1922

Отец: Назаров Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1944

Дочь: Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна

Мать ребёнка: Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна

Рождение ребёнка
10.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна

Смерть
13.06.2002

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