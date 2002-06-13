Назаров Андрей Михайлович
Место рожденияСело Ключевое, Андреапольский район, Калинская область
Дата рождения05.10.1922
Дата смерти13.06.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1922
Отец: Назаров Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1944
Дочь: Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна
Мать ребёнка: Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна
Рождение ребёнка
10.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна
Смерть
13.06.2002