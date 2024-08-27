Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1922 г.р.

Дети

1944 г.р.
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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
05.08.1944

Дочь: Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Назаров Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
10.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Андрей Михайлович

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