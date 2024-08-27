Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1944
Дочь: Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Назаров Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Андрей Михайлович