Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1944
Дата смерти17.07.1986
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1944
Рождение ребёнка
02.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глазачёв Владимир Викторович
Рождение ребёнка
04.12.1970
Сын: Глазачёв Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Глазачёв Владимир Викторович
Смерть
17.07.1986