Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазачёва (Назарова) Людмила Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1944

Дата смерти

17.07.1986

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1944

Отец: Назаров Андрей Михайлович

Мать: Назарова (Ожерельева) Васса Игнатьевна

Рождение ребёнка
02.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глазачёв Владимир Викторович

Рождение ребёнка
04.12.1970

Сын: Глазачёв Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Глазачёв Владимир Викторович

Смерть
17.07.1986

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