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Кувшинова (Ляпкина) Татьяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.01.1840

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1840

Отец: Ляпкинъ-Ботковъ Захаръ

Мать: Ляпкина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
30.01.1861

Муж: Кувшиновъ Аристархъ

Рождение ребёнка
11.06.1862

Сын: Кувшиновъ Леонтій

Отец ребёнка: Кувшиновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1864

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Кувшиновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1866

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Кувшиновъ Аристархъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.03.1873

Сын: Кувшиновъ Василій

Отец ребёнка: Кувшиновъ Аристархъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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