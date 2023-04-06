Кувшинова (Ляпкина) Татьяна
Место рождения
Дата рождения11.01.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1840
Отец: Ляпкинъ-Ботковъ Захаръ
Мать: Ляпкина Прасковія
Бракосочетание
30.01.1861
Муж: Кувшиновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
11.06.1862
Сын: Кувшиновъ Леонтій
Отец ребёнка: Кувшиновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
10.09.1864
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Кувшиновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
28.03.1866
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Кувшиновъ Аристархъ
Рождение ребёнка
01.03.1873
Сын: Кувшиновъ Василій
Отец ребёнка: Кувшиновъ Аристархъ
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область