Сударчикова (Ляпкина) Хіонія
Место рождения
Дата рождения10.04.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1842
Отец: Ляпкинъ-Ботковъ Захаръ
Мать: Ляпкина Прасковія
Бракосочетание
31.01.1862
Муж: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.10.1863
Сын: Сударчиковъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.09.1865
Сын: Сударчиковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.08.1866
Сын: Сударчиковъ Андрей
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.09.1868
Сын: Сударчиковъ Сергѣй
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.06.1874
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
31.10.1878
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.10.1880
Сын: Сударчиковъ Алексѣй
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ