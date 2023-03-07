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Сударчикова (Ляпкина) Хіонія

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.04.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1842

Отец: Ляпкинъ-Ботковъ Захаръ

Мать: Ляпкина Прасковія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1862

Муж: Сударчиковъ Иванъ

Рождение ребёнка
12.10.1863

Сын: Сударчиковъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1865

Сын: Сударчиковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1866

Сын: Сударчиковъ Андрей

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.09.1868

Сын: Сударчиковъ Сергѣй

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.06.1874

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.10.1878

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.10.1880

Сын: Сударчиковъ Алексѣй

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
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