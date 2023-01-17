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Слабович Анна Доминиковна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

Между 1901 и 1902

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1901 и 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
12-я Красноармейская ул., д.6, кв.23 (место жит.)
Рождение ребёнка
22.09.1922

Дочь: Елена Никодимовна

Отец ребёнка: Слабович Никодим Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зоя Никодимовна

Отец ребёнка: Слабович Никодим Юрьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слабович Никодим Юрьевич

Смерть
?.03.1942
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