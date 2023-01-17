Слабович Анна Доминиковна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1901 и 1902
Дата смерти?.03.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1901 и 1902
Отец: не указан
Мать: не указана
12-я Красноармейская ул., д.6, кв.23 (место жит.)
Рождение ребёнка
22.09.1922
Дочь: Елена Никодимовна
Отец ребёнка: Слабович Никодим Юрьевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зоя Никодимовна
Отец ребёнка: Слабович Никодим Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1942