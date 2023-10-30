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Заруцкий Афанасий Алексеевич

Место рождения

Глухов, Сумська область

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

Около 1722

Пол

Мужской

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Глухов, Сумська область
(укр.) Опанасій Олексійович Заруцький. Родился в семье Алексея Богдановича Заруцкого, глуховского атамана и новгород-северского протопопа
Образование
Около 1687
Киев, Киевский уезд
Окончил обучение в Киево-Могилянском коллегиуме или польской школе, вернулся в Глухов
Работа или профессия
1688
Глухов, Сумська область
Написал «Книжицу на похвалу превысокого имени пресветлейших и державнейших великих государей и великой государыни благоверной царевны, их царского пресветлого величества, и на расширение славы всего и... Показать все
Работа или профессия
09.07.1692
Новгород-Северский, Чернігівська область
Назначен протопопом соборной Успенской Новгород-Северский церкви, где служил до дня своей смерти
Бракосочетание
Около 1697

Жена: Заруцкая Параскевия Константиновна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Получил за женой в приданое земли Знобивские, лежащие между речками Свига, Знобивка и Люткою, заселил их и стал наиважнейшим богачём
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Заруцкий ? Афанасьевич

Мать ребёнка: Заруцкая Параскевия Константиновна

Новгород-Северский, Чернігівська область
(укр.) ? Опанасійович Заруцький [Заруцькі]
Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Величковская Евфимия Афанасьевна

Мать ребёнка: Заруцкая Параскевия Константиновна

Новгород-Северский, Чернігівська область
(укр.) Євфимія Опанасівна Заруцька (Величковська) [Заруцькі]
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Заруцкий Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Заруцкая Параскевия Константиновна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Работа или профессия
12.11.1708
Глухов, Сумська область
Служа протопопом соборной Успенской Новгород-Северский церкви, преуспел в деятельности проповеника. Выступил в глуховской соборной церкви с разоблачительной проповедью против Ивана Мазепы, в которой «... Показать все
Работа или профессия
07.01.1709
Протопоповка, Стародубский полк, Малороссия, Русское царство
Слобода Протопоповка была закреплена за Афанасием Заруцким универсалом гетмана Скоропадского, а 24 февраля 1710 года подтверждена царской грамотой (Эта Протопоповка ныне не существует)
Место жительства
Неизвестно
Новгород-Северский, Чернігівська область
Смерть
Около 1722
Новгород-Северский, Чернігівська область
(Было: Область Війська Запорізького, Російська імперія)
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